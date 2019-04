Incendio del 25 marzo, distrutti 10 ettari di bosco

Le fiamme che la sera di lunedì 25 marzo hanno avvolto la località Madonna delle Vigne a Tradate, alimentate dal vento, hanno distrutto oltre 10 ettari di bosco. Il video è stato realizzato dal Parco Pineta e mostra cosa è successo nei luoghi dell’incendio, oltre a ricostruire quanto è stato fatto per fermare le fiamme.

«Le fiamme hanno interessato una vasta area di bosco di pregio, in particolare pinete di Pino Silvestre e Querceti di Farnia – spiegano gli esperti del parco – . La vasta area bruciata si estende lungo la collina tra Tradate e Locate V.no (loc. Madonna delle Vigne, Ronchi di Abbiate G.ne e Ronco Zero) ed ha interessato 10 ettari di bosco, pari a 100.000 mq. Sul posto sono prontamente intervenuti un tecnico del Parco Pineta con 18 volontari Antincendio Boschivo, coadiuvati da 16 Vigili del Fuoco con 5 mezzi , 18 volontari di protezione civile e le forze dell’ordine, 2 carabinieri e 2 vigili urbani. L’intervento, iniziato alle 20.30, è proseguito fino alle 03.00 del giorno seguente, quando la situazione era tornata sotto controllo. Le operazioni di bonifica e controllo sono continuate nelle giornate successive con l’intervento del Parco Pineta con dipendenti e volontari Antincendio Boschivo e dei vigili del Fuoco. La causa scatenante dell’incendio rimane ancora sconosciuta, ma i Carabineri Forestali di Tradate hanno avviato le indagini per accertarne l’origine».