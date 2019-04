La Business Ethics, nuovi modelli d’impresa per nuovi mercati

Secondo appuntamento con il ciclo di incontri “Etica e lavoro: un caffè con l’autore”, iniziativa della LIUC Business School per discutere di business etichs e riattualizzare il valore del fare impresa seguendo determinati valori.

Sabato 13 aprile in Villa Jucker (ore 10), alla LIUC, si parlerà di vendita ed etica quale principale driver di successo insieme ad Alberto Aleo e Alice Alessandri, autori del libro “La vendita etica” (Franco Angeli Edizioni) e con Manuele Barbini, Regional Managing Director di Roland South Europe.

Pubblicato per la prima volta da Franco Angeli nel 2014 dopo circa due anni di ricerche e analisi, il testo di Aleo e Alessandri nasce dal desiderio dei due autori di “trovare risposte ai molti dilemmi etici che assillano i venditori, stretti tra la voglia di comportarsi correttamente con i propri clienti dando dignità alla loro professione, e l’esigenza di portare risultati”.

La vendita etica, sostengono: “E’ un metodo negoziale che integra l’etica in ogni fase della relazione con il cliente, lavora su l’ottenimento di risultati che non sono solo di profitto, ma anche relazionali e di valore più ampio. Non si tratta di buonismo, piuttosto di fare la cosa più giusta quella cioè che integra ed esalta gli obiettivi di tutti: clienti, venditori, ambiente e società. A volte è molto difficile ottenere tale integrazione, proprio per questo c’è bisogno di modelli di business che aiutino le persone e le organizzazioni a dare metodo alla loro azione senza improvvisare”.

Massimo Folador, docente di Business Ethics della LIUC Business School, ha costruito un percorso di formazione aperto ad imprenditori, manager e professionisti (4 tappe a partire dal 9 maggio 2019) sul valore del fare impresa etica. Ed è proprio nel corso di queste tappe, in visita alle aziende, che i partecipanti potranno attingere a modelli di business da cui prendere esempio e ispirazione.

Si parlerà anche di questo durante il caffè con l’autore, incontro ad ingresso libero, aperto a tutti, moderato dal giornalista de Il Corriere della Sera Claudio del Frate.

Per informazioni e prossimi appuntamenti, vedi qui.