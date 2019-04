Ecco l’ambulanza per gli animali, un servizio 24 ore su 24

Il primo gruppo di 25 volontari è pronto, l’ambulanza è attrezzata a qualsiasi evenienza e il numero di emergenza 3314824724 è funzionante 24 ore su 24: la provincia di Varese ha finalmente la sua prima ambulanza veterinaria.

Galleria fotografica ambulanza veterinaria 4 di 9

«Siamo attivo ormai da qualche giorno -racconta Carlo Broggi, il coordinatore del servizio- con il primo gruppo di volontari già organizzati in turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7». Per il momento comunque «si potranno richiedere interventi di emergenza relativi ai soli animali d’affezione con proprietario oppure si potranno organizzare trasporti programmati verso cliniche» ma l’obiettivo è quello di «arrivare a convenzioni con i comuni per poter intervenire e soccorrere anche gli animali trovati per strada».

Il servizio è gestito da una onlus e sarà gratuito. «Per gli interventi in emergenza non verrà chiesto nessun compenso -racconta Broggi- mentre per i trasporti concordati chiederemo un contributo minimo, sufficiente almeno a coprire le spese». Tutto si basa infatti sul lavoro volontario di tante persone e le fila dell’associazione sono sempre aperte a nuove candidature (chi fosse interessato può scrivere una mail a ambulanzeveterinarievarese@gmail.com). E con il tempo il servizio punta a crescere ulteriormente.

L’ambulanza in servizio per il momento è una sola. «Abbiamo preso un vecchio mezzo non più utilizzabile per il soccorso di persone, lo abbiamo risistemato e attrezzato per il trasporto degli animali» racconta Broggi. Presto ci sarà anche l’inaugurazione della sede dell’associazione che ha ricavato un suo spazio all’interno dei locali dell’Sos Malnate.