L’autoriparatore dell’era digitale: come è cambiata la professione?

Come evolve la figura professionale dell’autoriparatore nell’era digitale? Se ne parlerà diffusamente lunedì 8 aprile, alle ore 9.00, in un incontro pubblico che si terrà nell’aula magna dell’ENAIP di Varese, in Via Uberti 44.

Ospite d’eccezione Emanuele Sabatino, noto nell’ambiente professionale non solo per le doti di grande preparatore di moto e vetture sportive, ma anche per la fama legata all’importante attività di divulgatore youtuber di video che approfondiscono proprio il tema delle innovazioni legate al mondo delle due e delle quattro ruote.

Docenti, studenti e amatori della materia potranno così approfondire insieme, dal vivo, i temi dell’evoluzione powertrain (dal motore termico a quello elettrico passando per quello ibrido), i sistemi avanzati di assistenza alla guida delle auto intelligenti e lo scambio di informazioni a bordo lasciando poi uno spazio per le considerazioni finali.

L’occasione sarà propizia per affrontare, in chiave di grande attualità, anche il tema dell’evoluzione della figura dell’autoriparatore che da un approccio con la chiave inglese evolve in una relazione con l’autoveicolo fatto anche di tecnologia digitale e sistemi che richiedono conoscenze e competenze specifiche per una corretta diagnostica e una più puntuale riparazione dei guasti.

In tal senso Enaip conferma un’attenzione da sempre rivolta ad ampliare lo sguardo dei propri ragazzi con un occhio rivolto, oltre che alle prospettive professionali in linea coi tempi, anche alle tematiche più attuali quali la sensibilità verso clima e ambiente che, così fortemente, ci spingono al rapido passaggio verso il motore elettrico. Naturalmente, non senza che il meccanico abbia potuto prima affiancare all’inseparabile tuta blu, nel proprio guardaroba, anche il camice bianco che andrà velocemente a sostituirla.

Per informazioni è possibile contattare Enaip Varese all’indirizzo varese@enaiplombardia.it<mailto:varese@enaiplombardia.it> o chiamare il numero 0331 802811.