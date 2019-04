Lo scrittore moldavo e il bruco affamato

La biblioteca di Azzate è celebre per i suoi libri per bambini scritti in tutte le lingue del mondo. Lui, Nicolae Dabija, scrittore candidato al Premio Nobel per la letteratura, durante una visita in paese in occasione della serata organizzata dal Premio Chiara, ha fatto una tappa anche lì ed è rimasto stupito quando si è trovato davanti “Il bruco molto affamato” scritto in diversi idiomi, compreso il moldavo. La bibliotecaria, Marica Casagrande, ha chiesto allo scrittore di leggerlo ad alta voce per sentire per una volta “l’effetto che fa”. E Marica ha incassato i complimenti di uno dei più grandi letterati moldavi per la sua opera di diffusione della cultura tra i bambini, una cultura senza barriere né confini.

