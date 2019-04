Multipiano, via Lonate, tasse. Il sindaco Antonelli risponde

Abbiamo intervistato il sindaco Emanuele Antonelli sui tre temi più discussi in città, in queste settimane. Il primo cittadino spiega l’importanza del progetto per il parcheggio multipiano (con relativa sede dell’anagrafe) per lo sviluppo dell’Area delle Nord, le tempistiche per il completamento dei lavori in via per Lonate e le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione ad aumentare l’aliquota Irpef comunale.

MULTIPIANO – Antonelli spiega che il parcheggio multipiano servirà a liberare dalle auto le aree attorno alla stazione delle ferrovie Nord e che ne servirà un altro dalla parte opposta. Togliere le auto servirà a creare lo spazio necessario a creare il parco e la piazza pubblica. Tutto questo invoglierà i privati a realizzare nuovi edifici.

VIA LONATE – Il sindaco annuncia che a giugno verrà completata l’asfaltatura della strada e dei marciapiedi. Il cantiere è in ritardo di qualche mese ma si preferisce attendere giugno per l’asfaltatura definitiva per migliorare la tenuta del tappetino con le alte temperature estive. Le gobbe di cammello spariranno.

TASSE – A chi chiede perchè aumentare ancora le tasse, il sindaco risponde: «Riceviamo un decimo dei trasferimenti statali rispetto a pochi anni fa. Busto Arsizio è passato da un tasferimento di 11 milioni di euro ad 1,5 all’anno.