Oltre in 2500 sulla funicolare nel weekend di Pasqua

Oltre 2500 passeggeri hanno viaggiato a bordo della funicolare tra sabato 20 aprile, Pasqua e il lunedì di pasquetta.

Sta riscuotendo dunque successo tra i turisti e cittadini l’apertura straordinaria voluta dal Comune nei giorni di festa: sono stati oltre mille i passaggi in funicolare in occasione della Pasqua a cui si sono aggiunti un altro migliaio di passeggeri a pasquetta e oltre 500 il sabato.

L’impianto in stile liberty che conduce in cima al borgo del Sacro Monte di Varese sarà in funzione tutti i giorni dalle 10 alle 19.10 fino al 28 di aprile e in via straordinaria sarà aperto a turisti e cittadini anche il 1°maggio, giorno in cui sarà attivo anche un servizio di navetta organizzato dal Comune di Varese.

FUNICOLARE: DATI IN COSTANTE CRESCITA

Quello della funicolare è un servizio che in tanti hanno imparato ad apprezzare: a partire dal 2016 infatti i dati di utilizzo hanno cominciato a crescere costantemente, registrando oltre 55 mila passeggeri nel 2018, anche grazie ad un nuovo calendario di aperture che ha segnato anche quest’anno un più 40% rispetto al periodo tra il 2009 e il 2015.

APERTI IL PRIMO MAGGIO

L’Amministrazione ha deciso quest’anno di tenere aperta la funicolare anche per la giornata di mercoledì 1° maggio per permettere a tutti di salire in cima alla montagna nella maniera più sostenibile e di godere la tipicità del borgo.

Per l’occasione il Comune di Varese metterà a disposizione anche un servizio navetta che consentirà di raggiungere lo storico impianto. I bus partiranno ogni trenta minuti, dalle 10.00 fino alle 19.00, dalla fermata in via Manin (angolo via Valverde) di fronte al Palazzetto dello Sport.

Al ritorno le navette partiranno dalla stazione di valle della funicolare in direzione Palasport ogni trenta minuti dalle 10.15 alle 19.45. Verranno inoltre effettuate le fermate intermedie a Sant’Ambrogio in piazza Milite Ignoto, via Virgilio e via Quintino Sella e piazzale Montanari. Per quanto riguarda la funicolare, sarà dunque attiva tutti i giorni fino al 28 aprile e poi il 1° maggio dalle 10.00 alle 19.10.