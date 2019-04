Prevenzione, in 50 all’open day

Luino, citta’ straordinaria dove la suggestione del lago ed il profumo di primavera ci ricordano che la vita è bella e che non dobbiamo lasciare spazio a cio’ che ne offusca lo splendore.

53.000 donne, sempre piu’ giovani si ammalano di tumore alla mammella in Italia, la provincia di Varese registra il tasso d’incidenza piu alto a livello nazionale , sancito dal registro tumori piu’ vecchio d’Italia presso l’Osservatorio Epidemiologico dell’ATS. Questo dato inquietante coincide con un dato molto rassicurante: la guarigione supera il 90% se la diagnosi è precoce. Investiamo quindi sulla prevenzione che deve essere promossa con opere di sensibilizzazione mirate ad incidere sulla “paura” che rappresenta l’ostacolo piu’ autorevole nel progettare la nostra salute. Umberto Veronesi scrisse in un trattato: “ non permettiamo alla paura del cancro di inquinare la nostra societa’ con il cancro della paura”! Questa è la cultura della prevenzione che mette le radici nei territori virtuosi e lungimiranti come Luino, capaci di creare sinergie di welfare-community. Siamo nell’era della medicina del dialogo dove comunicazione ed informazione hanno il potere di rendere partecipi i cittadini delle scelte che li riguardano.

Sabato, presso il Palazzo Comunale, si è svolto un open day di visite senologiche gratuite: 50 donne sono state visitate dai Dottori Fabrizio Zanni e Giovanni Giardina, coadiuvati all’accoglienza dalle straordinarie volontarie dell’Andos Varese che insieme all’Associazione CAOS hanno organizzato l’evento. L’Assessore Caterina Franzetti, anima dell’iniziativa, si dichiara entusiasta del successo ed orgogliosa della comunita’ luinese che ha recepito con sensibilita’ il messaggio legato all’importanza della prevenzione e ringrazia il Consigliere Giovanna Ballinari per la professionalità e la competenza dimostrata.

Francesca Rovera, Responsabile SSD Breast Unit dell’ASST Sette Laghi e Direttore Centro Ricerche in Senologia dell’Universita’ dell’Insubria, crede fermamente in queste iniziative di sensibilizzazione ed informazione sull’importanza di anticipare la diagnosi, strategia vincente affinche’ le terapie chirurgiche e mediche siano meno invasive.

Adele Patrini di CAOS e Renata Maggiolini di Andos Varese ribadiscono l’importanza che le associazioni si coordino in progetti comuni con spirito collaborativo e sinergico, perche’ l’offerta del volontariato si ottimizzi in una logica di rete.

L’obiettivo prevenzione non ha mai abbandonato la giornata che si è conclusa con “L’aperitivo letterario”, presso la Biblioteca Comunale, legato alla presentazione del libro DONNE di Patrizia Emilitri, scrittrice di valore, reduce dal prestigioso primo classificato al Premio Letterario Citta’ di Cattolica. Anche in questa occasione, accompagnate dal magico violino di Beatrice Manai, si sono condivise testimonianze, vissuti ed emozioni, che rendono onore ad una comunita’ che vuole fare fare squadra e stringersi coesa intorno ad una problematica cosi’ importante come la lotta al cancro.

“In questa giornata, – conclude l’Assessore Caterina Franzetti – il Comune di Luino ha saputo fare la differenza e tra i numerosi presenti, tra cui Sindaci, assessori, consiglieri e rappresentanze del mondo scolastico del territorio, è nata la consapevolezza che, facendo prevenzione e restando uniti, si possano superare ostacoli minacciosi e aggressivi come la malattia”.