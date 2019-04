Settimana della salute della donna: incontri e visite in ospedale

L’ASST dei Sette Laghi aderisce all'(H)OPEN WEEK dedicata alla salute della donna promossa da ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per la settimana dall’11 al 18 aprile.

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, Onda organizza la 4^ edizione della manifestazione che vuole sensibilizzare e informare sui servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

In particolare, l’asst Sette Laghi offre visite senologiche gratuite mercoledì 17 aprile dalle 14.30 alle 16.30 al centro senologico, padiglione 5 dell’ospedale di Varese ( prenotazioni al nr 3486741083) , un incontro aperto alla popolazione su infertilità di coppia ( venerdì 12 aprile dalle 16 alle 18 al cup di Villa Del Ponte – Ospedale Del Ponte) , la presentazione dei servizi nido e pediatria di Cittiglio nei giorni giovedì 11 e martedì 16 aprile dalle 12.30 alle 13.30 al nucleo moderno terzo piano.

Il calendario prosegue, poi, con un incontro aperto sull’endometriosi martedì 16 aprile al Cup di Villa Del Ponte a Varese dalle 19 alle 19, un incontro con lo specialista sui problemi gastrointestinali dei bambini giovedì 11 aprile dalle 10 alle 12 al IV piano del padiglione Leonardo del Del Ponte.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.

«Questa iniziativa, nata in occasione dell’istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, è giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell’anno – dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda– Hanno aderito oltre 190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti – visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie patologie femminili. I Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali pubblici o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di costituzione».

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it