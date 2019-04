Sicurezza treni, i Cinquestelle in Regione chiedono il mezzo bimodale

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento Cinquestelle in merito all’acquisto del mezzo “bimodale” su rotaia da impiegare per incendi o disastri ferroviari.

Con un emendamento presentato da Paola Macchi al Progetto di Legge n. 376 Bilancio di previsione 2018-2020 il Consiglio regionale della Lombardia attribuiva la somma di un milione di euro per “l’acquisto di un mezzo bimodale per servizio di soccorso e antincendio da dare in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per interventi sulla linea Luino-Gallarate in vista dell’aumento del traffico merci e passeggeri dovuto al progetto AlpTransit”. Il mezzo non è stato ancora acquistato e il consigliere regionale Roberto Cenci, portavoce del M5S, il 7 febbraio scorso interrogava Regione Lombardia per chiedere conto del mancato acquisto. Quell’interrogazione non ha ancora ricevuto risposte.

Roberto Cenci, consigliere regionale del M5S Lombardia, denuncia: “Non tollero ulteriori dilazioni. Sono passati mesi e mesi, il nostro emendamento era del lontano dicembre 2017, e del mezzo antincendio bimodale che può muoversi anche su rotaia, non c’è nessuna traccia.

Ora voglio chiarezza e l’Assessore competente deve rispondere alla nostra interrogazione, quei soldi vanno stanziati al più presto. Il M5S, insieme ai cittadini e ai vigili che reputano il mezzo bimodale di grande importanza per eventuali interventi sulla linea ferroviaria, vive con grande apprensione il tema della sicurezza dei pendolari e dei viaggiatori della linea ferroviaria Luino-Gallarate e data la posizione spesso prossima alle abitazioni e ai centri abitati, anche dei cittadini. Proprio per questo la Lombardia ci deve spiegare perché l’acquisto del mezzo non è ancora avvenuto”.