Un lungo ponte d’arte nel Borgo

Da Pasqua al 1° maggio, tante opportunità per visitare le sedi museali di Castiglione Olona: ponti verso l’arte di un borgo che offre sempre nuove occasioni per leggere pagine eccezionali del Quattrocento, con Palazzo Branda Castiglioni, la Collegiata e il suo Museo, il Battistero, la Chiesa di Villa, ma che consente anche un tuffo nel Novecento, con il [MAP] Museo di Arte Plastica.

Tutte le sedi museali del borgo di Castiglione Olona saranno aperte al pubblico anche Lunedì dell’Angelo 22 aprile, giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio, secondo gli orari riassunti in calce al comunicato. Il Museo della Collegiata sarà visitabile anche nel pomeriggio di Pasqua.

Attività con i bambini in Collegiata

Il Museo della Collegiata martedì 23 e mercoledì 24 aprile (ore 15.30) invita i bambini (5 – 10 anni) a un nuovo percorso: Tutti felici e contenti (tranne il drago).

Può un lampadario raccontare la storia di un drago dall’alito pestifero e di una principessa da salvare? Al Museo della Collegiata succede questo e altro! Alla scoperta di san Giorgio, coraggioso cavaliere, attraverso le opere che lo rappresentano. Nel laboratorio finale ecco nascere i protagonisti dell’incredibile avventura e poi gli stessi bambini metteranno in scena un magico teatro delle ombre: sarà un bellissimo spettacolo!

La partecipazione al laboratorio è inclusa nel biglietto d’ingresso (bambini € 4), ma è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail: didattica@museocollegiata.it

Oltre al 23 aprile, che è proprio il giorno di san Giorgio, e al 24 aprile, si può approfittare della pausa dalla scuola per prenotare il percorso in altri giorni, su appuntamento (min. 8 bambini),

Orari e contatti

PALAZZO BRANDA CASTIGLIONI (Piazza G. Garibaldi) e [MAP] MUSEO ARTE PLASTICA (Via Roma, 29)

Da martedì a sabato: 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00

Domenica: 10.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00

Lunedì dell’Angelo 22 aprile, 25 aprile e 1 maggio: 15.00 – 18.00

Pasqua chiuso

€ 3 intero / € 2 ridotto

tel. 0331 858301 (Ufficio Cultura) / cultura@comune.castiglione- olona.va.it

MUSEO DELLA COLLEGIATA (Via Cardinal Branda Castiglioni, 1)

Da martedì a domenica: 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00

Pasqua: 15.00 – 18.00

Lunedì dell’Angelo 22 aprile, 25 aprile e 1 maggio: 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00

€ 6 intero / € 4 ridotto

tel. 0331 858903 / info@museocollegiata.it

CHIESA DI VILLA (Piazza G. Garibaldi) e MADONNA IN CAMPAGNA (Via Papa Celestino, 3)

Tutti i giorni 9.00 – 18.00

Ingresso libero