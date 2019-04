Un weekend di nuvole e pioggia

Sarà un weekend da cioccolata e copertina quello che sta per arrivare. Non ci saranno piogge abbondanti, almeno secondo il Centro Geofisico Prealpino, ma le nuvole copriranno il cielo per tutto il fine settimana. Ecco quindi che tempo farà:

Venerdì 12 aprile

Nuvoloso, deboli piogge intermittenti lungo le Prealpi al mattino. In giornata alcune schiarite e perlopiù asciutto ma ancora molte nuvole lungo i rilievi dove sarà possibile qualche rovescio isolato nel pomeriggio.

Sabato 13 aprile

Nuvolosità variabile, lungo i rilievi qualche rovescio isolato dal pomeriggio. Più sole in pianura. Nella notte torna molto nuvoloso o coperto con piogge su Piemonte e Lombardia occidentale. Neve sulle Alpi oltre 1200 m. Temperature stazionarie.

Domenica 14 aprile

Molto nuvoloso con piogge al mattino, ancora perlopiù sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Nel pomeriggio più variabile, quattro gocce o asciutto.