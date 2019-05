Il 1° giugno apre la piscina estiva della Manara

L’estate è ormai alle porte e anche il meteo inizia a essere più clemente con la voglia di sole, d’estate e soprattutto di fare un bel bagno nella piscina vicino casa. Proprio per favorire questo naturalmente bisogno estivo e per rendere un servizio sempre rispondente alle necessità della propria clientela, Sport Management ha scelto di anticipare l’estate e di alzare il sipario su tutti i suoi centri dotati di piscina all’aperto.

La data da segnare sul calendario è quella del 1° giugno, quando riapriranno i parchi estivi e le piscine scoperte presenti negli impianti gestiti da Sport Management.

Questo per offrire a tutti i clienti quell’angolo di relax e benessere a un passo da casa, con il confort e tutti i servizi che Sport Management riserva ai suoi appassionati. Sabato dunque sarà possibile sfruttare l’occasione per fare il primo tuffo in piscina della stagione. Sport Management è pronta a fare di tutto per coccolare quanti vorranno venire a visitare le nostre strutture per il primo tuffo nell’estate del 2019.