Adrian Fartade incontra i lettori alla Ubik

Altro incontro imperdibile per gli amanti della lettura alla Ubik di Busto Arsizio: il 31 maggio alle 18,00 il divulgatore scientifico Adrian Fartade incontrerà il pubblico per parlare del suo ultimo libro ‘Su Nettuno piovono diamanti’, col quale ci invita a seguirlo oltre la Fascia di Asteoroidi, le “colonne d’Ercole” della nostra regione del Sistema Solare, in un viaggio verso Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Dialogherà con l’autore Fabio Patritti.

Adrian Fartade, laureato in Storia e Filosofia presso l’Università degli Studi di Siena, si occupa di storia dell’astronomia ed è un divulgatore scientifico. Racconta da qualche anno, sulla pagina Facebook Link2universe e sul canale YouTube Link4universe, le più recenti scoperte in campo astronomico da tutto il mondo, presentandole in maniera accessibile e divertente.

Rizzoli nel 2018 ha pubblicato il suo libro A piedi nudi su Marte. Viaggio nel sistema solare interno: 4 pianeti, 3 lune e una stella coi fiocchi.

La libreria Ubik è da anni punto nevralgico della cultura a Busto Arsizio. Oltre a ospitare autori di fama internazionale, partecipa a festival culturali come Filosofarti e il Busto Arsizio Film Festival. È anche un punto di riferimento per gli autori locali, i quali sono sempre ben accolti per presentazioni e conferenze. Gli incontri organizzati sono di alto profilo al fine di rendere Busto un pilastro della cultura nella provincia di Varese.