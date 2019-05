Al Duse 150 bimbi per lo spettacolo “La Pace si può”

Sabato 18 maggio sarà un pomeriggio di festa al Teatro Duse di Besozzo: in platea e sul palcoscenico saranno presenti circa 150 bambini per lo spettacolo “La Pace si può”, organizzato dall’Associazione Culturale Valcuvia di Azzio.

I bambini delle scuole primarie “P. R. Giuliani” di Azzio e “Rosetum” di Besozzo sono stati invitati a pensare alla Pace e a rappresentare con un disegno il loro punto di vista, i loro sentimenti, le loro convinzioni, il loro immaginario relativo a questo argomento.

Gli elaborati, realizzati a scuola, partecipano a un concorso: la commissione – formata dai sindaci di Orino, Azzio e Besozzo, assieme alla psicologa Elena Luisetti, all’artista Marta Pavoni e all’illustratrice per l’infanzia Maria Gianola – ha scelto tre disegni per ciascuna fascia d’età corrispondente alla classe frequentata.

Lo spettacolo vedrà in scena il Piccolo Coro Rosetum e il Piccolo Coro Valcuvia, assieme a due particolari personaggi, la folletta Esmeralda e la folletta Bucaneve, che, interagendo anche con gli spettatori, racconteranno una storia di Pace legata al nostro territorio.

Tutti i disegni realizzati dai bambini saranno esposti in una mostra in concomitanza con la realizzazione dell’evento.



Vista la grande affluenza di pubblico sono previsti due spettacoli identici: alle ore 14.30 (per le scuole) e alle 15.45.

per informazioni: www.piccolicori.com