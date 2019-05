Arriva l’Agesp Run, una corsa per fare del bene

Viene presentata ufficialmente oggi la prima edizione di “Agesp Run – L’energia che corre”, manifestazione ludico motoria a sfondo benefico che avrà luogo nel cuore di Busto Arsizio domenica 19 maggio. AGESP Energia S.r.l. ha accolto con piacere il progetto proposto dall’Associazione sportiva dilettantistica Free Runners Team, organizzatore dell’evento, sia per la vocazione solidale dell’iniziativa, sia in quanto occasione di promozione delle sue attività sul territorio.

L’evento, che vede dunque AGESP Energia quale main sponsor, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Busto Arsizio, consiste in una corsa non competitiva di 10 Km, con un percorso che si sviluppa su due giri in centro città e con la possibilità, anche per chi è meno sportivo, di aderire all’iniziativa correndo o camminando nella Free run da 5 Km (un solo giro) aperta a famiglie, scuole e Nordic Walking.

La corsa avrà inizio alle ore 9.00 in area adiacente la nuova sede di AGESP Energia S.r.l., in Via Alberto da Giussano, e qui terminerà, dopo aver percorso il centro e alcune zone significative della città, con un momento di ristoro e con l’assegnazione di numerosi premi, tra i quali, si anticipa, AGESP offrirà un riconoscimento, costituito nella fattispecie da un i-pad, in memoria di un dipendente prematuramente scomparso nel 2018.

AGESP sostiene volentieri questa iniziativa, che promuove l’attitudine sportiva, molto sentita dalle società del Gruppo AGESP che per decenni hanno gestito i principali impianti sportivi cittadini, in un contesto di solidarietà e attenzione ad alcune realtà benefiche del territorio: il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto ad Associazione Bianca Garavaglia Onlus e ad AICCA Onlus, due associazioni operanti rispettivamente nell’ambito della ricerca oncologica pediatrica e nel campo dell’assistenza alle famiglie dei pazienti cardiopatici congeniti.

Per quanto concerne i dettagli organizzativi della gara, si precisa che l’iscrizione – Euro 8,00 per 10 km, Euro 4,00 per Free Run e Nordic Walking, Euro 2,00 per ragazzi fino a 14 anni, gratis bimbi fino a 3 anni – dà diritto al pacco gara e alla maglietta logata “AGESP Run” (fino al raggiungimento di 600 iscritti) e può essere effettuata presso il negozio Vitamine Store di Viale Pirandello 26, oppure il giorno della gara direttamente in loco fino a 20 minuti prima della partenza per i singoli (per i gruppi fine iscrizioni h 22.00 del 17 maggio).

Verranno premiati i primi 8 uomini e le prime 8 donne che tagliano il traguardo, i primi 5 gruppi più numerosi, la donna e l’uomo più anziano della 10 Km; infine, il partecipante che rispetterà uno specifico criterio – svelato la mattina della gara! – riceverà l’i-pad offerto nell’ambito del “Premio Ivano 2019”. Per tutta la durata della manifestazione, poi, sarà attivo, presso il Parcheggio Giussano, il “Villaggio dello sport” con stand e corner promozionali dei numerosi sponsor aderenti all’iniziativa: si ricorda, infatti, che proprio grazie ai tanti sostenitori dell’evento è stato possibile procedere con l’organizzazione della manifestazione potendo dedicare alle due onlus parte degli introiti derivanti dalle iscrizioni alla corsa.

Presso il “Villaggio dello sport” sarà presente anche uno stand di AGESP, allestito con la duplice funzione di sensibilizzazione circa una corretta raccolta differenziata dei rifiuti in città e di promozione delle attività di vendita di energia elettrica: in particolare, verranno distribuiti gratuitamente sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine – per contrastare la cattiva abitudine, purtroppo ancora piuttosto diffusa, dell’abbandono sui marciapiedi di questo tipo di rifiuto – e portacenere tascabili – per contribuire alla diminuzione dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta, altra attitudine negativa molto diffusa – e sarà messa a disposizione dei possibili nuovi clienti di AGESP Energia l’opportunità di aderire ad una vantaggiosa offerta per la fornitura di energia elettrica predisposta ad hoc per questo evento.