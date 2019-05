Auto si scontrano, ferite tre persone

Oggi, sabato 25 maggio, alle 19 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Germignaga , in via R. Stehli per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente: ferite tre persone, una bimba di 10 anni, un uomo di 62 e una donna di 68 ricoverate a Luino in condizioni non gravi. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.