Una canzone per far rinascere la chiesa di Abbiate: “Ricostruiamo”

Una canzone per far rinascere la Chiesa di Abbiate Guazzone. L’associazione “Stasera a teatro” in accordo con il comitato di cittadini che sta seguendo i lavori di ristrutturazione della Chiesa San Pietro e Paolo, ha infatti realizzato un CD destinato alla raccolta fondi necessaria allo svolgimento dei lavori strutturali.

Per presentare il CD è stata organizzata una serata in programma venerdì 17, alle 21, in Biblioteca Frera, dove l’associazione eseguirà anche alcune canzoni, oltre alla nuova “Ricostruiamo”, espressamente scritta proprio per la Chiesa dei Abbiate. Per l’occasione è stato realizzato anche un video che sarà presentato durante la serata.