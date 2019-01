“Profumo di gangster”, una serata per la rinascita della chiesa di Abbiate

Una serata speciale al Cinema Teatro Nuovo, per raccogliere fondi da destinare all’importante lavoro di restauro della chiesa di Abbiate Guazzone. L’iniziativa è in programma per sabato 2 febbraio, alle 21, è lo spettacolo teatrale “Profumo di gangster” realizzato dalla Compagnia amatoriale “Stasera a Teatro”, tra risate e buon umore in costume. Il ricavato sarà interamente devoluto per la sistemazione architettonica e artistica della chiesa.

Nelle scorse settimane è nato anche il Comitato che seguirà i progetti e la raccolta fondi dedicata proprio a questo scopo. Da tempo infatti una parte della chiesa è transennata, in attesa dell’intervento di ristrutturazione. I diversi sopralluoghi dei professionisti hanno però evidenziato che la sistemazione della struttura deve partire dal tetto per arrivare fino al restauro degli storici affreschi della volta.

Il Comitato ha aperto anche una pagina su Facebook, tramite il quale rimanere aggiornati sulle attività che verranno organizzate per la raccolta fondi. Inoltre è possibile, in qualsiasi momento, dare il proprio contributo per il restauro della chiesa, tramite il concetto corrente dedicato al progetto, intestato a Parrocchia San Pietro e Paolo; IBAN: IT47M0503450580000000004980.

Intanto, il prossimo appuntamento è il 2 febbraio, alle 21, a al cinema teatro Nuovo.