Quando il compagno di passeggiata è un asino

Il bosco come luogo di scoperta, contesto rilassante per non pensare o al contrario suggeritore di nuovi spunti. A volte è il compagno di passeggiata a fare la differenza, nel condividere ritmo, andatura e pensieri. E se l’amico viandante non fosse una persona, né un cane? Se si fosse accompagnati da un asino attento, quante novità si potrebbero notare? Quali sensazioni potrebbe risvegliare questo incontro speciale?

La proposta è quella di una passeggiata nel Parco Pineta con gli Asini dell’Arca del Seprio, condividendo il loro ritmo e la loro curiosità per domenica 26 maggio alle ore 14.30.

L’escursione guidata prevede la presenza di un asinello condotto dagli organizzatori dell’evento, ma a disposizione per l’interazione con i partecipanti. Il percorso previsto sarà un anello lungo i sentieri del Parco Pineta tra Vedano Olona e Binago , un’occasione per scoprire aree umide suggestive e aspetti del bosco inaspettati.

Percorso semplice adatto anche ai bambini.

Si consigliano scarpe escursionistiche o con suole adatte al terreno fangoso, pantaloni lunghi e comodi e abbigliamento sporchevole. Consigli aggiuntivi: portare con sé 1 litro d’acqua e lo spray antizanzare.

Ritrovo presso il “Cre l’Arca del Seprio”, via Doria 32 a Vedano Olona.

Guide: Giordano Rosolen (guida Aigae) e Antonella Milesi (educatrice, con esperienza di attività assistite con animali).

Per info costi e prenotazioni 392 0699918 (anche tramite whatsapp) oppure asinidellarca@gmail.com.