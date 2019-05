“Corpi che raccontano” e “Sfumature di umanità”

Dai “Volti delle emozioni” ai “Corpi che raccontano“, da David Oliveira a Pia Männikkö: il secondo appuntamento con “Miniarte”, ovvero l’arte contemporanea per bambini alle Sale gemelle del Museo del Tessile, è in programma per il pomeriggio di domenica 2 giugno alle ore 15.30.

Miniarte è il breve ciclo di visite guidate e laboratori per bambini iniziato domenica scorsa per far vivere anche ai più piccoli “Humans – Miniartextil”, la mostra itinerante di Fiber Art Internazionale, organizzata dall’associazione Arte&Arte che per questa 28^edizione ha scelto il tema dell’umano, in tutte le sue declinazioni. Terza tappa di questo tour sono le Sale Gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, dove le opere rimarranno esposte sino a domenica 9 giugno.

“Il corpo racconta” è il titolo di questo secondo percorso esperienziale, con laboratorio di didattica dell’arte gestito dal team dell’associazione per Miniarte e dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Il corpo dell’uomo e le posizioni che assume possono raccontare una narrazione. Ai bambini si proporrà di osservare e scoprire i particolari delle sagome di Pia Männikkö, in esposizione per immaginare poi ciascuno la propria storia, colorandone personaggio ed ambientazione.

Terzo e ultimo appuntamento sarà domenica 9 giugno con “Sfumature di umanità”, per bambini dagli 8 ai 12 anni, alla scoperta della tecnica dell’artista argentino Manuel Ameztoy, creando ciascuno scenografie di pizzi e intagli del colore della propria anima.

Al percorso potranno partecipare anche i genitori che accompagneranno i bambini alla mostra e al termine del laboratorio a tutti i piccoli partecipanti sarà offerta una piccola merenda.

Le Sale Gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale sono in via Volta (con ingresso da Via Galvani), a Busto Arsizio.

Ingresso (comprensivo di visita guidata raccontata, laboratorio e dolce merenda): 5 euro a bambino. Gratuito per un genitore accompagnatore.

Per info e necessaria prenotazione scrivere a didattica@miniartextil.it, www.miniartextil.it