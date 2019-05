“I giovani e le nuove tecnologie”, serata della Cri

L’equipe del servizio di Urgenza psicologica della Croce Rossa di Varese organizza una conferenza pubblica su “I giovani e le nuove tecnologie”. Questo tema, che spesso suscita allarme tra genitori e figure educative, richiede una riflessione profonda.

L’appuntamento per indagare il rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie si terrà il il 31 maggio 2019 alle ore 20.30 presso la Tensostruttura dei Giardini Estensi, in via Luigi Sacco 2, Varese.

Parteciperanno psicologi e terapeuti dell’età evolutiva.