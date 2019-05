Giugno comincia nel segno dei libri, alla Galleria Boragno

L’estate si avvicina ma non si fermano gli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio. Anche nella prima settimana di giugno non mancheranno gli appuntamenti per tutti i gusti alla Galleria Boragno.

Martedì 4 giugno alle 18 la Galleria Boragno ospiterà Rosalba Piccinni per la presentazione del libro “Lo dicono i fiori”, edito da Vallardi. “Ad ogni fiore la sua lingua, ad ogni vita il suo segreto”: questo il messaggio di un libro che è un vero e proprio manuale per ritrovare la gioia della vita attraverso i fiori, con tanto di consigli pratici per comporre nel modo migliore i propri bouquet. Rosalba Piccini, detta “La Cantafiorista”, è un’imprenditrice di successo nel settore floreale, un’affermata cantante jazz e una ristoratrice: ha aperto infatti a Milano “Potafiori”, un locale in cui unisce la sua passione per le piante a quella per la cucina. “Dai fiori ho imparato che il segreto della felicità è assecondare la natura – spiega l’autrice – e ho imparato a trasferire questa capacità nelle relazioni con le persone e con le cose”.

L’incontro sarà introdotto da Elena Mihailo Pensa.

Mercoledì 5 giugno dalle 17 alle 19.30 secondo e ultimo appuntamento con il laboratorio interattivo “I conflitti degli adulti agli occhi dei bambini”, organizzato da Archimedia Adr. L’iniziativa si rivolge a genitori di bambini tra i 4 e i 13 anni e a professionisti (avvocati, mediatori, psicologi) che si trovano a sostenere i genitori in conflitto o in difficoltà. L’incontro ha l’obiettivo di migliorare le relazioni tra adulti e bambini attraverso un laboratorio che consenta di sperimentare gli argomenti trattati. Interverranno la dottoressa Liana Perla, psicologa e psicoterapeuta, e l’avvocato Beatrice Rota, mediatore civile commerciale e mediatore familiare. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo.

La partecipazione all’evento è gratuita e accreditata presso l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio (2 crediti a in materia civile).

Giovedì 6 giugno alle 21 il cortile Boragno, sempre in via Milano 4, ospiterà il primo di tre appuntamenti con “Letto per voi”: un evento per riscoprire il piacere di leggere in uno dei contesti più abituali e piacevoli, ossia a letto! All’interno del cortile sarà infatti ricreata una vera e propria camera da letto grazie ai mobili forniti da Soluzione Relax, negozio di arredamento con uno showroom in piazza San Giovanni 4 a Busto Arsizio.

Il primo incontro sarà con il poeta e scrittore Silvio Raffo, che leggerà alcuni brani delle sue opere “Il segreto di Marie-Belle”, edito da Elliot, e “Muse del disincanto”, pubblicato da Castelvecchi. L’introduzione sarà affidata a Tito Olivato.

I successivi appuntamenti con “Letto per voi” sono in programma giovedì 13 e giovedì 20 giugno, sempre alle 21.