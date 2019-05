“Quando la scimmia balla il valzer” il nuovo libro di Bottini al Fratello Sole

Il libro, dal titolo “Quando la scimmia balla il Valzer”, scritto da Gianfranco Bottini ed edito dalla Casa Editrice TraccePerLaMeta, sarà presentato mercoledì 29 maggio, alle ore 21:00, nella Sala Polifunzionale del Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (Via Massimo d’Azeglio 1).

La serata all’insegna dell’ironia e della solidarietà, vedrà l’autore Gian Franco, accompagnato dall’editore, intervistato dall’avvocato Paola Surano.

Dopo il successo del primo libro, “La Vita è una brioche”, ritorna Piattuggio con le sue strade e i suoi caratteristici personaggi, che, a detta dell’autore, “sono molto più vicini a noi di quanto potremmo pensare”.

“Erano passati parecchi mesi, quasi due anni, dacchè avevamo lasciato Piattuggio con sulle spalle il peso della tristezza per l’ultimo addio all’Angioletto e da allora non avevamo sentito più nessuno come se, e il Pesenti lo aveva previsto, senza l’Angioletto quella Piatuggio che avevamo così ben conosciuto ora non esistesse più.[…]”.

L’evento sarà ad ingresso libero e il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza, come è stato fatto in occasione del primo libro “La Vita è una Brioche”, in particolare a favore della onlus ANFFAS di Busto Arsizio (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva – Relazionale).

“Ci sono situazioni, persone e avvenimenti che fanno sembrare la vita un cartone animato. Gian Franco Bottini, manipolando a suo uso e consumo certi fatti, trasporta il lettore dentro un mondo fantastico, ma di una fantasia che sgorga dalla realtà” dalla prefazione di Vincenzo Coronetti.