Mille giovani ballerini si contendono il “Como Lake Dance Award”

Più di 1000 ballerini iscritti, in rappresentanza di circa 20 nazioni nel mondo, 500 premi distribuiti di cui sei speciali in denaro, 14 ore di audizioni.

Sono alcuni dei numeri del “Como Lake Dance Award” che si terrà i prossimi 11 e 12 maggio al Teatro Sociale di Como, prodotto dall’Associazione Art & Culture Events.

L’attenzione come sempre è puntata sul talento di giovani ballerini, non ancora professionisti e di tutte le nazionalità, a cui le porte delle più prestigiose Accademie di danza mondiali si apriranno grazie all’assegnazione di borse di studio e premi in denaro, supporto concreto per accedere a scuole e stage, ma anche per ottenere un sostegno al costo degli studi. Tra i ballerini presenti anche un concorrente che arriva da Puerto Alegre in Brasile mentre la scuola più rappresentata è quella di Padova che proporrà 80 danzatori.

L’appuntamento vede anche il coinvolgimento del Comune di Como che vuole arricchire ulteriormente la fama internazionale della città già rinomata per l’offerta turistica con un progetto che contamini e faccia vivere una due giorni di arte, bellezza, musica.

«Il filo conduttore dell’edizione 2019 è “Il movimento, Ambasciatore di Pace” – spiega Sara Pozzoli che ne ha illustrato i contenuti e l’adesione al progetto del Comune di Como.

A questo tema si aggiunge quello della pace, di cui Como è portavoce: i ballerini vincitori delle borse di studio (nazionali ed internazionali) saranno insigniti del titolo di “ambasciatori di pace” e sarà consegnato loro un simbolo che porteranno presso le accademie del mondo per divulgare il messaggio partito da Como.

Non ultimo il movimento è anche salute: da qui è nata la collaborazione con Como Cuore quando tutti insieme – ragazzi, ballerini, volontari, organizzatori a sostegno del progetto “Salva un cuore!” – metteranno in scena un flashmob per sensibilizzare la comunità intera sull’importanza del movimento e della prevenzione. Appuntamento in piazza Cavour sabato 11 maggio alle 17.

Il calendario del concorso si apre il 10 maggio con la Welcome Night, una serata speciale pensata per accogliere con tutti gli onori la Giuria Internazionale che presiederà la manifestazione, in compagnia dei Partner istituzionali e delle aziende Sponsor dell’evento. Il luogo prescelto, espressione di eccellenza del territorio, laboriosità ed unicità, è la Scuola Oliver Twist di Cometa, Partner del progetto, di cui ha condiviso il concept ed il focus sui giovani.

Durante la serata l’Experience Company, la celebre scuola di danza genovese, composta da 25 giovanissimi ballerini, presenterà in anteprima a porte chiuse lo spettacolo intitolato “COMO, ONE WORLD”. Si tratta di una produzione di danza contemporanea dedicata alla Pace, ai giovani con le loro passioni e talenti, in cui verrà dato omaggio alle Nazioni rappresentate dai giurati in un grande unico ballo di unione. Coreografo della compagnia Matteo Addino di Genova.

I due giorni successivi saranno interamente dedicati al concorso:

v 11 maggio 2019 – CONCORSO Juniores, Seniores, Avviamento Professionale

v 12 maggio 2019 – CONCORSO Baby e Teen

Quattro gli stili ammessi e cinque le categorie previste.

I ballerini saranno valutati da una giuria prestigiosa e di profilo internazionale, vero valore aggiunto della manifestazione di quest’anno, composta da Jan Broeckx – Monaco, Isabelle Ciaravola – Paris, Attila Joey Csiki – New York, Gali Kalef Hayun – Israel, Eriberto Jimenez – Miami, Steffi Scherzer – Zurich e Dmitry Povolotsky – Moscow.

I ballerini vincitori delle importanti Borse di studio internazionali voleranno al Bolshoi Ballet School di Moscow, alla Zurich Dance Academy, al Villaggio dei Kibbutz Contemporary Dance di Israele, a Lione per lo stage internazionale Theilaia, alla Peridance Contemporary Dance Company di New York, alla Cuban Classical Ballet of Miami ed alla Ballet Academy University Music and Performing Arts di Monaco.

Verranno assegnati anche Premi speciali dal Teatro Sociale, dagli Sponsor, dalla Giuria Tecnica.

«L’Edizione 2019 presenta tante novità – ha spiegato Lella Colombo, Responsabile delle Relazioni Internazionali di Art&Culture Events, a dimostrazione dell’impegno degli organizzatori nel sostenere i ballerini nei percorsi di crescita, artistica ed umana: l’inserimento dell’avviamento professionale tra le categorie, la divisione dei solisti in maschi e femmine, facilitando così il giudizio da parte della giuria, e l’assegnazione di borse di studio a tutti i primi classificati di ogni categoria, stile e sezione, per un totale di 156 primi premi, da aggiungere a quelli assegnati ad insindacabile giudizio dalla giuria 2019. Un totale di circa 500 premi assegnati per un valore di circa 100.000euro.

Per Info: www.comolakedanceaward.org