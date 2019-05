“Ovunque proteggimi” al cineforum delle Arti

Giovedì 23 maggio al Cineforum delle Arti a Gallarate è in programma il film di genere drammatico “Ovunque proteggimi”, diretto da Bonifacio Angius, con Alessandro Gazale e Francesca Niedda.

Alessandro ha seri problemi con l’alcool, e questo gli causa la rottura con il gruppo musicale con cui canta da 20 anni. L’ennesimo sfogo distruttivo in casa lo porta, con ricovero coatto, all’ospedale dove sosterà qualche giorno, e dove incontrerà una donna con problemi di tossicodipendenza alla quale è stato sottratto il figlio dai servizi sociali.

Congedati dalla clinica e legati da una notte d’amore, infilano la strada per Cagliari in una fuga alla ricerca di un bambino e di un’accettazione (affettiva e sociale) da sempre negata. In viaggio verso un’ultima occasione.

Il film con introduzione e commento di Alessandro Leone è aperto a tutti.