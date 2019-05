Come, perché e conseguenze del cambiamento climatico: una serata per capire

Il tema dei cambiamenti climatici e delle conseguenze che questi porteranno nelle nostre vite è finalmente al centro del dibattito culturale e politico. Un segnale che, sebbene sia ancora lontano dall’aver innescato i meccanismi di limitazione del problema, è comunque positivo.

Tra gli appuntamenti di approfondimento e discussione che stanno nascendo segnaliamo una serata ad Albizzate, organizzata per venerdì 3 maggio alle 20.45 nella sala polivalente della biblioteca comunale di piazza IV novembre, dal titolo “Come, perché e conseguenze del cambiamento climatico”.

L’incontro, pensato e organizzato dall’associazione ambientalista albizzatese “Verdi Orizzonti”, vedrà la partecipazione di due relatori d’eccezione: il dottor Paolo Valisa, direttore Centro Geofisico Prealpino e Fulvio Fagiani, direttore dell’Università Popolare di Varese e tra i fondatori di Agenda21Laghi.

Il primo affronterà il tema con una relazione su come è cambiato e sta cambiando il clima nell’ultimo secolo. Fulvio Fagiani porterà la discussione, invece, sulle politiche in atto e quelle necessarie per ridurre le emissioni.