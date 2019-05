“Perché i voli di Linate vengono trasferiti solo a Malpensa?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato SalviAMO la Brughiera sul previsto trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, per tre mesi, nell’estate-autunno 2019

Abbiamo inoltrato formale richiesta al CUV (Consorzio Urbanistico dei Comuni dell’area di Malpensa), affinché chiarisca in modo inequivoco le ragioni per le quali il trasferimento dei voli dallo scalo di Linate, si stia attuando pressoché totalmente presso lo scalo di Malpensa.

La richiesta (in allegato), intende anche verificare se la proposta di distribuzione dei voli presso altri scali (Orio al Serio, Montichiari, …) sia mai stata formalmente presentata dal CUV alle autorità competenti, in primis a SEA.

Superfluo sottolineare come la situazione attuale sia già fortemente critica, e di fatto fuori controllo, procedendo da anni in forma “sperimentale” sia sul versante rumore che sul versante dell’inquinamento atmosferico.

Ciò premesso, ricordiamo al CUV che pende inevasa dallo scorso novembre la nostra richiesta di pubblica assemblea, chiesta ai sensi dell’art. 8 della Convenzione istitutiva del consorzio.

Pur condividendo la necessità in questa fase di informare (seppur assai tardivamente) noi cittadini sulle problematiche del Bridge Linate-Malpensa, ribadiamo la necessità che si convochi successivamente e quanto prima una pubblica assemblea di confronto con il territorio sul tema del Piano d’Area, della relativa VAS e più in generale “sulle iniziative intraprese e sul programma da attuare – art. 8 -”.

Questi punti (Piano d’area e Vas), contenuti in un documento unitario del CUV inoltrato in Regione Lombardia lo scorso dicembre, e che doveva essere illustrato e discusso pubblicamente ( (La Prealpina – Piano d’area, Cuv unito. In regione dopo il voto – ) è già stato oggetto di tavoli di confronto istituzionale senza che ci sia stato da parte del CUV una pubblica rendicontazione.

Il presidente del Comitato SalviAMO la Brughiera

Stefano Bianchi