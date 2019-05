Picnic in Villa, con giochi, laboratori e visite guidate

In occasione della Festa della Repubblica, Villa Dalla Porta Bozzolo apre alle famiglie per l’intera giornata di domenica 2 giugno, dalle ore 10 alle 18, per una giornata da trascorrere immersi nella bellezza all’insegna del relax e del divertimento, con visite guidate, giochi e laboratori creativi per bambini. E all’ora di pranzo sarà possibile concedersi un picnic sul prato del parco (naturalmente senza accendere fuochi). Per chi lo desidera, ma solo su prenotazione, sarà anche possibile acquistare squisiti cestini pic-nic preparati dal ristorante I Rustici (prenotazioni@irustici.it – 334.5630121).

GIOCHI

Alle ore 11 e ore 15: giochi per tutta la famiglia (tiro alla fune, giochi con l’acqua, gioco delle codine…), a partire indicativamente dai 6 anni di età.

Da poter fare in autonomia per tutta la giornata anche giochi con i barattoli.

Per i più piccoli sarà a disposizione uno spazio dedicato ai travasi.

VISITE GUIDATE

Alle ore 10:30 – 12 – 14 – 15 e 16: visite guidate agli interni della Villa.

Alle ore 11 sarà possibile effettuare una visita botanica al roseto e alle 15 si potrà partecipare a una visita guidata al giardino in compagnia di Emanuela Orsi Borio, responsabile dei giardini storici del FAI, alla scoperta delle splendide fioriture delle innumerevoli varietà di rose presenti nel giardino, come le Rose Antiche (galliche, aloba, centifoglie, damascene, cinesi, ibridi francesi e inglesi) e le Botaniche (entrambe le visite a roseto e giardino sono su prenotazione).

Biglietti (comprensivi di ingresso, giochi e visite guidate e laboratori) dai 5 euro per bambini a 25 euro per l’intera famiglia.

Per informazioni e prenotazioni: 0332 624136 oppure faibozzolo@fondoambiente.it.