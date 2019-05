“Quale Europa in quale mondo”, una serata per parlarne

Il prossimo 26 maggio saremo coinvolti in 507 milioni per eleggere i 751 deputati dell’europarlamento. Per fare chiarezza sul futuro dell’Europa il circolo ACLI Santi Apostoli di Busto Arsizio, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, ha organizzato “Quale Europa in quale mondo”, una serata di riflessione e approfondimento per accostarsi al voto con consapevolezza e approfondire la posta in gioco.

Venerdì 17 maggio, ore 20.45, presso l’oratorio della parrocchia Santi Apostoli, piazza Don Paolo Cairoli n.2 a Busto Arsizio. Relatore dell’incontro: Antonio Longo – M.F.E. Movimento Federalista Europeo di Gallarate, Direttore de “L’unità europea” giornale del M.F.E.

Incontro aperto a tutti.