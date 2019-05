Riaperta via San Gottardo alla Rasa

È stata riaperta questa mattina, 14 maggio, via San Gottardo alla Rasa dopo un intervento di messa in sicurezza da parte del Comune di Varese.

La strada era stata chiusa nei giorni scorsi a causa delle condizioni precarie di un muretto privato che costeggia la carreggiata.

Il Comune è perciò intervenuto per una prima chiusura urgente per motivi di sicurezza, allertando e sollecitando il privato ad un intervento di manutenzione sul muro che non è di proprietà del Comune di Varese.

In attesa però che il privato intervenga con lavori più radicali, e vista l’importanza della strada, gli operai comunali hanno provveduto ad un primo intervento di messa in sicurezza per consentire quantomeno la riapertura della strada.

Da questa mattina quindi via San Gottardo è di nuovo percorribile e lungo il muro sono visibili le barriere “jersey” in cemento posizionate dal Comune per contenere il muretto in sassi.