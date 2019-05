Triathlon di Candia: Montalbetti quarto e migliore juniores

La Oxygen Triathlon di Ispra è tornata dall’impegnativa gara di Candia Canavese, in provincia di Torino, con alcuni risultati di alto profilo. Una prova resa difficile soprattutto dal vento – contrario o laterale – nei tratti della frazione ciclistica, che ha costretto a uno sforzo supplementare i concorrenti scattati alle 8 con la parte di nuoto nel lago di Candia.

Il principale protagonista per il club varesotto è stato il giovane (classe 2000) Samuele Montalbetti, cresciuto nel settore giovanile “ossigenato” e autore di una prova fianco fianco con i migliori sulla distanza del triathlon olimpico. L’atleta isprese ha dosato molto bene le energie, nuotando a alto livello, spingendo bene in bicicletta pur senza strafare e quindi affrontando con buon piglio lo sterrato che ospitava il tratto podistico. Al termine quindi Montalbetti ha concluso al quarto posto assoluto in 2h07’19”, tempo che gli è valso anche la medaglia d’oro nella categoria juniores.

E meno di 3′ dopo, al traguardo, è arrivato il rientrante Norberto Broggini: dopo due anni senza competizioni l’atleta Oxygen si è ripresentato ad altissimo livello, chiudendo all’ottavo posto assoluto grazie soprattutto a due grandi frazioni a nuoto (5°) e ciclismo (4°), con la corsa podistica che gli ha fatto perdere qualche lunghezza. Non male, però per un triathleta che come detto si era preso un periodo di stop dalle gare, pur senza interrompere gli allenamenti. Per lui anche il secondo posto di categoria S3.