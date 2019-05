Chi ha ucciso il giornalismo? Un incontro con Alberto Puliafito

Alberto Puliafito presenta il libro “Slow Journalism – Chi ha ucciso il giornalismo?” (Fandango Libri). Il giornalista e analista dei media sarà a Varese, nella sede di VareseNews (Via Miglio, 5 a Gazzada Schianno) giovedì 9 maggio, dalle 17 per presentare il suo ultimo libro scritto con Daniele Dalbone.

IL LIBRO

Quale è stato il momento in cui si è spezzato il rapporto di fiducia fra i cittadini e i media? Come sono fatti i contratti giornalistici? Quanto viene pagato un giornalista oggi? E per fare cosa? Uno dei problemi dell’informazione oggi è l’ossessione per la quantità e per la velocità, la convinzione che il giornalismo debba competere con i social. Un altro modello di business: tanta attenzione per gli inserzionisti pubblicitari, poca per i lettori. Il mantra del “fare tanti click sul sito”, la monetizzazione a ogni costo con la pubblicità, la convinzione che nessuno sia disposto a pagare per il giornalismo digitale hanno contribuito a erodere gli spazi di crescita. A partire da queste considerazioni e guardando, fra l’altro, alla lezione del professor Peter Laufer, autore di “Slow News – Manifesto per un consumo critico dell’informazione”, e a esperienze locali, nazionali e internazionali, questo libro fa un tentativo: quello di andare oltre la semplice critica. “Slow Journalism” cerca di proporre soluzioni. Daniele Nalbone e Alberto Puliafito hanno una lunga esperienza nel giornalismo tradizionale e soprattutto in quello digitale, condividono una visione del mestiere – e forse anche del modo in cui ci si dovrebbe approcciare al lavoro e alla vita – che li ha portati a indagare su questo tema.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (su prenotazione a questo link) ed è parte del calendario di eventi “Con VareseNews”.

