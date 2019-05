Un confronto tra assessori e cittadini su Biumo, Valganna e zona stazioni

Progetto Concittadino organizza il terzo incontro nei quartieri Con(i)cittadini: questa volta dedicato a Biumo, sia Inferiore che Superiore, a Valganna e alla zona delle stazioni.

L’appuntamento è allo Spazio Informagiovani di Varese, in via Como 21, Venerdì 10 maggio alle 20.45: l’obiettivo della lista civica ora nella maggioranza di palazzo Estense è quello, come nelle altre occasioni , di promuovere un dialogo diretto tra i cittadini e l’amministrazione nei quartieri, con chi li vive e li fa vivere ogni giorno.

Insieme a Dino De Simone, assessore ad Ambiente, Benessere e Sport ed espressione di Progetto Concittadino in giunta, ci saranno all’incontro Andrea Civati, assessore ai Lavori Pubblici, Ivana Perusin, assessore alle Attività Produttive e Francesca Strazzi assessore alle Politiche Giovanili.