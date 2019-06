111 arcieri in gara a Cardano al Campo

Nel weekend dei “Campionati Italiani 3D 2019” di Finale Ligure, a cui hanno partecipato alcuni atleti del nostro territorio, facendo registrare buoni risultati, ma, sfortunatamente, nessun podio, si è tenuta anche la consueta gara di Cardano al Campo è sempre molto apprezzata dai nostri arcieri, che si presentano ogni volta in massa sul campo sportivo comunale. Per quest’anno, i partecipanti erano “solo” 111, una decina in meno rispetto al solito: una normale contrazione, dovuta a varie ragioni, tra cui il consueto calo di partecipazione nell’anno preolimpico. La giornata di sole, accompagnato da una piacevole brezza, ha reso ancor più positivo il risultato finale.

Negli assoluti olimpico senior, hanno trionfato Matteo Paoletta (Arcieri D.L.F. Voghera), che ha battuto in finale l’immancabile Michele Frangilli, mentre terzo è giunto Mark Mikhylovskiy (Arcieri Bosco delle Querce), e l’atleta di casa Gloria Cantù (Arcieri Tre Torri), che in finale ha sconfitto la compagna di squadra Elisabetta Rovelli, davanti a Chiara Pavone (Arcieri Bosco delle Querce). Nel compound maschile, Alessandro Lodetti (Arcieri del Roccolo) ha strappato la vittoria a Massimiliano Marinelli, superando l’atleta degli Arcieri Novegro solo allo shoot-off, mentre il compagno di squadra (e campione assoluto ai Campionati italiani indoor di Rimini) Angelo Borruso si è lasciato sopraffare da Emilio Laudari (Arcieri Tre Torri). Tra le donne, solita conferma di Elena Crespi (Arcieri Tre Torri), che ha battuto Laura Toaiari (Arcieri del Roccolo), così come la compagna di squadra Francesca Vailati ha fatto con l’altra atleta cardanese (Laura Lavazza) nella finale per il bronzo.

Nello spirito di una competizione aperta a tutti, la società, grazie anche alla collaborazione dei due arbitri, ha deciso di ammettere alle fasi a scontri anche tutte le altre categorie, nelle quali si sono registrati risultati interessanti:

ASSOLUTI ARCO OLIMPICO

Allievi e master maschili

1 NOVATI Federico, Arcieri La Sorgente

2 MANGERINI Alessio, Arcieri del Sole

3 GRASSI Marco, Arcieri Bosco Delle Querce

Allievi e master femminili

1 PRANDINI Beatrice, Arcieri Bosco Delle Querce

2 GALLI Valentina, Team Archery Venegono ASD

3 SAVIO Alessandra, Arcieri Tre Torri

Ragazzi maschile

1 SIOLI Brian, Arcieri Bosco Delle Querce

2 ZAFFARONI Mattia, Arcieri del Roccolo

Ragazze femminile

1 CORINI Marta, Arcieri Tre Torri

2 MARCOLIN Alessia, Oscar Oleggio Bellinzago

3 BONAFE Asia, Oscar Oleggio Bellinzago

Giovanissimi maschile

1 SIOLI William, Arcieri Bosco Delle Querce

2 VALENTE Luca, Arcieri Tre Torri

3 PACCAGNINI Gabriele, Arcieri Tre Torri

Giovanissime femminile

1 RAIA Aurora, ARcieri VArese

2 MICALIZZI Gaia, Arcieri Tre Torri

3 SCANDROGLIO Jessica, Compagnia Arcieri Monica

Per quel che riguarda i risultati di classe, i risultati sono stati decisamente positivi:

ARCO OLIMPICO

INDIVIDUALE

Senior maschile

1 FRANGILLI Michele, Aeronautica Militare, 665

2 PAOLETTA Matteo, Arcieri D.L.F. Voghera, 608

3 PASSERA Alberto, Arcieri della Francesca, 587

Senior femminile

1 FUSÉ Arianna, Arcieri Cameri, 587

2 PAVONE Chiara, Arcieri Bosco delle Querce, 583

3 FRANGILLI Carla, Compagnia Arcieri Monica, 575

Master maschile

1 MORETTA Luigi, Arcieri Minerva, 631

2 BREGA Adriano, Arcieri della Francesca, 614

3 CANZI Simone, Arco Monza e Brianza, 612

Master femminile

1 GALLI Valentina, Team Archery Venegono, 596

2 MOSCHINI Annamaria, Arcieri Tre Torri, 580

3 CORTI Maria Carla, Polisportiva Besanese, 573

Junior maschile

1 ROCHESTER Eric, Oscar Oleggio Bellinzago, 563

2 BROGGINI Luca, ARcieri Varese, 517

3 MALNATI Marco Domenico, ARcieri Varese, 268

Junior femminile

1 MANGERINI Alessio, Arcieri del Sole, 657

2 NOVATI Federico, Arcieri La Sorgente, 653

3 GRASSI Marco, Arcieri Bosco delle Querce, 621

Allievi femminile

1 PRANDINI Beatrice, Arcieri Bosco delle Querce, 610

2 SAVIO Alessandra, Arcieri Tre Torri, 589

3 POLINELLI Sara, Arcieri Tre Torri, 588

Ragazzi maschile

1 SIOLI Brian, Arcieri Bosco delle Querce, 609

2 ZAFFARONI Mattia, Arcieri del Roccolo, 581

Ragazzi femminile

1 CORINI Marta, Arcieri Tre Torri, 629

2 MARCOLIN Alessia, Oscar Oleggio Bellinzago, 597

3 BONAFE Asia, Oscar Oleggio Bellinzago, 563

Giovanissimi maschile

1 PACCAGNINI Gabriele, Arcieri Tre Torri, 600

2 SIOLI William, Arcieri Bosco delle Querce, 575

3 ZONCA Nicolò, Oscar Oleggio Bellinzago, 525

Giovanissimi femminile

1 RAIA Aurora, ARcieri Varese, 650

2 SCANDROGLIO Jessica, Compagnia Arcieri Monica, 640

3 MICALIZZI Gaia, Arcieri Tre Torri, 628

SQUADRE

Senior maschile

1 Compagnia Arcieri Monica (FRANGILLI, MAGGIONI, ROSSI), 1789

2 Arcieri della Francesca (PASSERA, DILECCE, BIANCHI), 1702

3 Team Archery Venegono (SCACCABAROZZI, BERTUZZI, CASAROTTO), 1588

Senior femminile

1 Arcieri Tre Torri (CANTÙ, MOLTRASIO, ROVELLI), 1560

Master maschile

1 Arcieri Tre Torri (BARON, CALÒ, POLINELLI), 1749

2 Arco Monza e Brianza (CANZI, VIGNOLA, CAPITANI), 1708

Allievi femminile

1 Arcieri Tre Torri (SAVIO, POLINELLI, PASTORE), 1754

Arco compound

INDIVIDUALE

Senior maschile

1 LODETTI Alessandro, Arcieri del Roccolo, 690

2 UGGERI Matteo, Arcieri Tre Torri, 686

3 MARINELLI Massimiliano Enrico, Arcieri Novegro, 685

Senior femminile

1 VAILATI Facchini Francesca, Arcieri Tre Torri, 655

2 PURICELLI Anna, Arcieri Tre Torri, 639

3 ZINGARO Patrizia, Arcieri Tre Torri, 493

Master maschile

1 LOMBARDI Pasquale, Arcieri Tre Torri, 664

2 RUGIERO Giovannino Mario, Arcieri Tre Torri, 662

3 VAILATI Facchini Francesco, Arcieri Tre Torri, 651

Master femminile

1 CRESPI Elena, Arcieri Tre Torri, 666

2 TOAIARI Laura, Arcieri del Roccolo, 654

3 LAVAZZA Laura, Arcieri Tre Torri, 640

SQUADRE

Senior maschile

1 Arcieri Tre Torri (UGGERI, LAUDARI, BERETTA), 2011

2 Arcieri del Roccolo (LODETTI, CERIOTTI, FERRAZZI), 1977

Senior femminile

1 Arcieri Tre Torri (VAILATI, PURICELLI, ZINGARO), 1787

Master maschile

1 Arcieri Tre Torri (LOMBARDI, RUGIERO, VAILATI), 1977

Master femminile

1 04065 Arcieri Tre Torri (CRESPI, LAVAZZA, BONALLI) 1913