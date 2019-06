Addio ad Emmezeta, la chiusura è ufficiale

La crisi era già stata annunciata a marzo ma oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: un cartello appeso fuori dai cancelli di Emmezeta abbigliamento di Vergiate annuncia la chiusura ufficiale e definitiva dell’attività. Una trentina i dipendenti rimasti senza lavoro.

«Una parentesi triste per la nostra Vergiate – scrive su facebook il sindaco di Vergiate Maurizio Leorato -. Chiude i battenti un pezzo di storia del commercio locale. Emmezeta, per tanti anni, è stata la casa di molti cittadini sia sotto l’aspetto occupazionale che come offerta nel ramo dell’abbigliamento. Ringrazio i dipendenti per la professionalità dimostrata e invio un “in bocca al lupo” a tutti nella speranza di rivedere presto ognuno di voi nuovamente occupato in altre sedi. Grazie.