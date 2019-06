Air Italy “arcobaleno” a sostegno dei Pride

Questo fine settimana Air Italy continua la sua campagna a supporto delle comunità LGBTQ + in tutto il mondo con la sua golden sponsorship del Toronto Pride.

Con milioni di spettatori e altrettanti partecipanti, il Toronto Pride è uno degli eventi più grandi e significativi della community a livello globale e rappresenta un’importante occasione per affrontare le questioni LGBTQ + che stanno diventando sempre più importanti a livello globale.

Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, dice «Air Italy è un’azienda innovativa e orientata al futuro. I nostri pilastri consistono in valori come l’inclusione, la libertà di scelta e la promozione della bellezza, in tutte le sue differenze e la nostra sponsorizzazione di numerosi eventi Pride, tra cui Toronto e Milano, ci permette di mostrare il nostro supporto per questi temi così importanti».

«Proprio questo mese siamo diventati la prima compagnia aerea europea a includere l’opzione di genere non binario sul nostro sito web: questo rappresenta un’altra azione concreta che dimostra il nostro impegno nel supporto della comunità LGBTQ+ e il nostro desiderio di inclusione, che guida allo stesso tempo la consapevolezza e il cambiamento positivo nel settore e la società nel suo complesso».

In occasione del Toronto Pride, Air Italy sta lavorando con Pam Ann, il famoso alter ego della comica australiana Caroline Reid, come ambasciatrice ufficiale della compagnia, rendendola protagonista delle attivazioni per le strade di Toronto, durante il Pride.

Oggi Pam Ann sarà ospite dello stand Air Italy in qualità di giudice delle sfilate Mizz Air Italy, che promuoveranno i temi dell’inclusione e dell’uguaglianza.

L’impegno di Air Italy proseguirà la prossima settimana per le strade di Milano, dove sarà di nuovo presente per sostenere la comunità italiana LGBTQ +.

Durante tutto il mese del Pride inoltre, Air Italy ha collaborato con il Sofia Pride, agevolando la partecipazione di una delegazione del Milano Pride all’evento tenutosi in Bulgaria.

In un mondo in costante cambiamento, Air Italy è attivamente impegnata nella promozione dell’inclusione e dell’uguaglianza, sostenendo le comunità LGBTQ+ non solo durante il mese del Pride, ma anche con una serie di attività volte a sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza sociale come questi. Tutto ciò si inserisce coerentemente nella strategia del brand, sintetizzata nel mantra aziendale: imagine the world differently.