Bevono alcol per strada, sanzionati 13 giovani

Nell’ambito dei controlli volti al contrasto del degrado urbano, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno, personale in divisa e in borghese del Comando di Polizia Locale ha effettuato numerosi controlli per le vie della città, spaziando dal centro alla periferia, e ha accertato numerose violazioni di varia natura.

In zona centro/piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe, nonché in via Miani e via Marco Polo, dove sono state registrate delle situazioni di disturbo alla collettività per schiamazzi e ubriachezza molesta, sono state identificate circa 20 persone. Di queste ne sono state sanzionate 13 che consumavano bevande alcoliche in aree pubbliche contravvenendo ai divieti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.

I controlli sono poi proseguiti in periferia, lungo il Sempione, in zona Beata Giuliana, dove cinque persone sono state sanzionate per violazioni di altre norme del Regolamento finalizzate al contrasto della prostituzione su strada. Non sono mancati i controlli di Polizia stradale, che hanno portato anche al ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza. Questa operazione si inserisce in un’azione costante di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di atti che minacciano la sicurezza urbana e stradale.

L’Assessorato alla “Sicurezza” ha espresso compiacimento e condivisione per l’attività svolta dalla Polizia locale e ha voluto sottolineare che seguiranno ulteriori controlli per contrastare, a tutto campo, il proliferare delle situazioni di degrado e per consentire alla collettività di poter vivere gli spazi pubblici anche in ore serali e partecipare serenamente alle numerose iniziative estive, organizzate con tanto impegno anche dalle associazioni cittadine.