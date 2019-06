Biblioteca e musei aperti per ferie

A Busto la cultura non va in ferie: i musei e soprattutto la biblioteca osserveranno un calendario di aperture molto ampio che permetterà di continuare a rispondere alle esigenze dei cittadini anche nei mesi estivi.

«È motivo d’orgoglio poter annunciare che anche quest’anno, come e ancora più dello scorso, riusciamo a garantire alla cittadinanza, durante i mesi estivi, i servizi culturali offerti dai musei e dalla biblioteca secondo un calendario davvero difficile da eguagliare, soprattutto tenuto conto del numero di addetti sottodimensionato e ulteriormente ridotto dai turni di ferie – commenta l’assessore all’Identità e Cultura Manuela Maffioli -. I nostri musei chiuderanno solo il mese di agosto e, durante il mese luglio, sarà possibile visitarli anche la domenica, su richiesta. La biblioteca, invece, chiude solo tre giorni, in concomitanza con Ferragosto. Una scelta che dimostra, ancora una volta e sempre concretamente, il grande investimento in cultura che questa Amministrazione sta conducendo e, in particolare, nei ‘luoghi della cultura’, le nostre ‘domus’, custodi di tesori ma soprattutto imprescindibili punti di riferimento cittadini. Una possibilità che riusciamo a offrire grazie alla sensibilità, alla professionalità e allo spirito di servizio del personale, cui va, una volta di più, il mio plauso e il mio ringraziamento. In particolare, l’apertura, praticamente per tutto il periodo estivo, della nostra biblioteca civica intende rispondere, oltre che al desiderio di lettura di tantissimi cittadini, all’esigenza reale dei nostri ragazzi di avere uno spazio per lo studio, l’approfondimento e anche il confronto. Anche durante l’estate. Spazio che, naturalmente, è a disposizione di tutti, bustocchi e non solo».

In particolare, la biblioteca comunale rimarrà aperta con i consueti orari (da lunedì a venerdì ore 9.00-18.45, sabato ore 9.00-17.45), ad eccezione dei giorni 15-16-17 agosto. La sala Monaco e il piano terra dell’ala storica della biblioteca saranno sempre aperti, mentre la sala bambini e la sala letteratura al primo piano saranno accessibili al pubblico dalle 9.00 alle 14.00. Il prestito libri è comunque garantito anche nel pomeriggio, gli operatori presenti si faranno carico di soddisfare le richieste degli utenti procurando i libri collocati al primo piano.

I musei e il patrimonio culturale della città saranno aperti fino ai primi giorni di agosto. Le Civiche Raccolte d’Arte di palazzo Marliani Cicogna e il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale rimarranno infatti aperti durante il mese di luglio e fino al 4 agosto con l’orario consueto dal martedì al sabato. La domenica sarà possibile visitarli solo su richiesta con preavviso di 5 giorni lavorativi. Dal 5 al 31 agosto i musei resteranno chiusi.

Inoltre, si informa che, in occasione della mostra della terza edizione del Premio Arte Carlo Farioli, in corso presso gli spazi del museo, il Museo di palazzo Marliani Cicogna sarà aperto anche nella giornata di domenica 7 luglio, con il consueto orario (dalle 15.00 alle 18.30).