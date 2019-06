Brusimpiano senz’acqua per alcune ore

Il violento temporale che si è abbattuto la mattina del 22 giugno sulla provincia di Varese ha fatto saltare una pompa a Brusimpiano lasciando il paese senz’acqua nella frazione di Ardena. Per alcune ore diversi abitanti non hanno avuto acqua nei rubinetti, ma l’amministrazione comunale ha provveduto a sistemare la pompa nel più breve tempo possibile. Ci sono volute diverse ore per individuare il guasto e perché il serbatoio tornasse ai livelli di erogazione. Ma tutto è tornato nella normalità nella serata di sabato. Sul posto, durante le ore di disagio, sono anche intervenuti i vigili del fuoco per un approvvigionamento idrico di emergenza ai residenti.