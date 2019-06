Busteak in festa: picnic e teatro per famiglie

L’idea di un picnic urbano per coniugare a fine stagione, un anno di storie ed esperienze con il gusto per la buona tavola. È “Busteak in festa”, la manifestazione per famiglie promossa dai ragazzi di Karakorum teatro, che hanno trasformato la Piramide nello Spazio Yak.

L’appuntamento è per domenica 16 giugno alle ore 12.30 in piazza Fulvio de Salvo, ciascuno munito di un telo e del pranzo al sacco con la propria ricetta preferita, da condividere con gli altri.

Durante il pranzo: animazione teatrale ai tavoli a cura degli attori di Karakorum Teatro e nel pomeriggio,a partire dalle ore 15, laboratori teatrali per bambini e famiglie.

Partecipazione libera e gratuita.