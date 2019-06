Calde notti in città, sette denunciati perché ubriachi alla guida

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, con particolare coinvolgimento di quelli della stazione di Cassano Magnango e del nucleo operativo e radiomobile, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio principalmente finalizzato al controllo della circolazione stradale ed al contrasto della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in particolare svolto nelle strade adiacenti al sito dove e’ in svolgimento l’evento denominato “latin expo”

Nel corso del servizio venivano deferiti in stato di liberta’:

– per guida senza patente, un 50enne albanese residente a busto arsizio (va), pregiudicato;

– per guida in stato d’ebbrezza alcolica, ben 7 soggetti (6 uomini e una donna), tra i 26 ed i 50anni, tutti trovati con un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito; tra questi va sicuramente evidenziato un 45 enne di Cassano Magnago a cui e’ stata sequestrata anche l’autovettura in quanto sorpreso con tasso alcolemico superiore al triplo del massimo indicato dalla legge;

Nel corso del medesimo servizio, inoltre, in via amministrativa i militari procedevano amministrativamente a ulteriori 4 ritiri di patente per guida in stato di ebrezza nei confronti di altrettanti soggetti (tasso alcolemico superiore allo 0,5 ma inferiore allo 0,8).

Inoltre sono stati segnalati quali abituali assuntori, alla competente autorità amministrativa, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana di quattro persone.

Nel corso servizio sono state complessivamente identificate 51 persone e controllati 33 veicoli; elevate 11 contravvenzioni al c.d.s. per sanzioni pari a euro 2.500; ritirate 11 patenti di guida.