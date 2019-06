Una proposta d’escursione da parte del Cai di Luino: si tratta dell’escursione notturna alla chiesetta dell’Alpone e S. Messa.

Per ricordare tutti coloro che amavano la montagna e ci hanno lasciato il CAI Luino informa che

sabato 15 giugno verrà celebrata nella chiesetta Madonna della Guardia in località Alpone di

Curiglia una messa in suffragio per i Soci defunti. Una serata particolare in uno scenario suggestivo.

La cerimonia religiosa si svolgerà alle ore 22,00 con qualsiasi condizione meteo.

Accompagnatori Francesco – Terio

PROGRAMMA

Appuntamento ore 18,30 presso il posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano e

proseguimento con mezzi propri per il Rifugio Campiglio in località Predecolo.

Ore 19.30 – itinerario facile percorre la strada forestale con quasi assenza di dislivello (tempo h

1,00/1,15)

Ore 20,30 – Cena al sacco presso il Rifugio Madonna della Guardia

Ore 22,00 – SS. Messa

Al termine della funzione religiosa sarà offerto a tutti i presenti un vin brulè

Rientro a Pradecolo ore 23,30

Non dimenticare: torcia elettrica (pila); abbigliamento adeguato (giacca a vento e cappello in lana

non devono mancare – i bastocini anche da sci vanno portati non devono mancare

Gita gratuita con condivisione spese auto

Informazioni e prenotazioni

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it;