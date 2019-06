Forza Italia perde un pezzo, Lorusso lascia il gruppo

Forza Italia Gallarate perde un pezzo, ma lo guadagna la maggioranza. Forzando un po’ la mano, potrebbe essere la sintesi del passo annunciato da Giuseppe Lorusso. Eletto nelle file degli azzurri, ora allontanatosi, pur «senza nessuna polemica, per ragioni personali», tiene a sottolineare. E con una precisazione immediata: «Sto con la maggioranza».

Ufficialmente, Forza Italia è sempre dentro nel perimetro di maggioranza a Gallarate. Ma i contraccolpi dell’inchiesta Mensa dei poveri, l’estromissione degli assessori azzurri dalla giunta (sostituiti da “civici”) stanno orientando il partito di Berlusconi verso un appoggio di merito, una sorta di appoggio esterno, con la necessità per il sindaco Andrea Cassani di pensare a puntellare nuova maggioranza.

Ed è qui che – appunto – un cambiamento potrebbe modificare gli equilibri in consiglio comunale, a favore della maggioranza che sosterrebbe ancora Cassani. Giuseppe Lorusso, che in queste settimane non ha partecipato al consiglio comunale e che era al di fuori del “correntone” di Agorà, decide per il passo di lato, smarcandosi.

«Ad ogni buon fine rappresento che sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per tre anni nel Gruppo Consiliare di Forza Italia e di essermi impegnato, nei limiti delle mie possibilità, nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva» ha scritto nella comunicazione ufficiale di oggi, mercoledì 12 giugno, con cui annuncia anche il suo passaggio al gruppo misto (dove oggi siedono i ferrazziani, eletti nelle file della Lega e poi fuoriusciti).

In consiglio Lorusso, come ogni altro libero consigliere eletto dai cittadini, esprime il suo voto singolo. Diverso il caso delle commissioni, dove si vota per gruppo e si fa la conta degli aderenti al gruppo: se Lorusso aderisse al gruppo misto oggi costituito dai “ferrazziani”, il suo voto in alcune votazioni si sommerebbe a quello (spesso critico) dei due consiglieri Fichera e Carabelli. Ecco perché dalle parti della maggioranza si spera che possa in futuro aderire a un altro gruppo politico, che garantirebbe maggiore flessibilità e qualche sicurezza in più al centrodestra di Cassani.