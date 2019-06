Humour a Gallarate, un tuffo negli anni Sessanta

Torna anche quest’anno Humour a Gallarate, la rassegna umoristica promossa dalla Pro Loco Gallarate, che vede una qualificata presenza internazionale di vignettisti, caricaturisti e disegnatori.

Per l’edizione 2019 il tema annuale propone un tuffo negli anni Sessanta.

L‘inaugurazione è prevista per sabato 29 giugno 2019, alle 17, al museo Maga. Dopo la apertura della esposizione, si proseguirà poi con una vera festa: con il Torneo di Calcio Balilla dalle 19, la risottata dalle 20 e poi dalle 21 il concerto del Max De Aloe Quartet, con “brani dedicati alla luna”.

La conquista della luna è uno dei temi mitici degli anni Sessanta, insieme alla musica, alla moda, a oggetti iconici come la Seicento. Temi che ricorrono nelle opere della rassegna, mentre come sempre i caricaturisti proporranno una galleria di personaggi. Ampia come sempre anche la partecipazione di artisti esteri, da mezzo mondo, dal Brasile all’Iran.