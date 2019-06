La Pro Patria ginnastica conclude l’anno con un saggio in musical

Si è svolto nel pomeriggio di domenica 16 giugno, al PalaYamamay, con il patrocinio della città di Busto Arsizio, il saggio accademico della Pro Patria bustese sportiva. I ginnasti delle diverse categorie, di ginnastica artistica e ritmica, si sono esibiti in coreografie con attrezzi e a corpo libero, per concludere l’anno sportivo 2018-2019.

Il tema di quest’anno, che ha fatto da sfondo all’intero spettacolo, è stato il musical, portando il pubblico a rivivere il tempo di “High school musical”, “Mamma mia”, “Mary Poppins” e molto altro.

L’evento, presentato e accompagnato da Sergio Salmoiraghi, si è diviso in due parti: il 1° tempo scandito da 13 esibizioni degli atleti più giovani, mentre il 2° tempo da altri 7 spettacoli dei più grandi. Non sono mancati nemmeno i numeri col tessuto aereo con cui è stato proposto “Moulin rouge” e la coreografia finale delle istruttrici, applaudite dai ginnasti, come da tradizione, a rullo di tamburi sulla pedana.

I saluti finali sono stati dell’istruttore Rino Scala, della segretaria Graziella Candiani, del presidente Pro Patria, Rosario Vadalà, di Massimo Tosi, presidente di Assb (Associazione delle società sportive di Busto Arsizio) e del consigliere Alessandro Albani in rappresentanza dell’amministrazione comunale, che nonostante tutte le problematiche, che da tempo interessano la società, sono orgogliosi di aver concluso in bellezza anche quest’anno con il saggio dei 500 atleti, giovani promesse del territorio.