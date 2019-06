L’Alberio bis parte con l’opposizione dimezzata

Poco meno di un’ora è durato il primo consiglio comunale del “Silvana Alberio bis”. Una seduta scandita da procedure e passaggi d’obbligo.

Il giuramento, il discorso del capogruppo di minoranza Selvino Beccari, la nomina della giunta e l’elezione dei componenti della commissione elettorale comprensiva dei supplenti.

Unica vera notizia sono state le due sedie vuote nei ranghi della minoranza. Alla prima seduta, infatti, non si sono presentati gli eletti Francesco Cassani ed Elena Silvestri. Nessuno ha chiarito il motivo e nessuna spiegazione era arrivata agli uffici comunali.

Il capogruppo Beccari non ha rilasciato dichiarazioni in merito e l’assenza è così stata interpretata come un gesto dimostrativo dal significato, però, non evidente.

Tornando all’amministrazione, Silvana Alberio ha riconfermato vicesindaco Massimo Parola a cui vanno le deleghe di polizia locale, viabilità e protezione civile. Riconferme anche per Fabio Bramaschi che mantiene l’assessorato al bilancio mentre Enrico Brunella continuerà a gestire urbanistica e territorio. Volto nuovo è Giovanna Bianchi che si occuperà di servizi sociali.

«”Testa alta e cuore aperto” questo sarà il motto della nostra amministrazione» ha dichiarato Silvana Alberio prima di chiudere la parte istituzionale e aprire il brindisi benaugurale di questa nuova amministrazione.