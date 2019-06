Lavori sulla linea, l’assessore incontra le ferrovie

«Ho notato da parte di Trenord un cambio di passo nell’affrontare i problemi sulla nostra linea».

La sensazione arriva dall’assessore ai trasporti del Comune di Luino Alessandra Miglio che ieri ha incontrato i vertici regionali e di Trenord su di un tema, quello dei trasporti, da sempre al centro delle preoccupazioni degli utenti.

C’è sì il convitato di pietra che riguarda i merci che a breve si riverseranno sulla linea in numero maggiore, ma anche i lavori di adeguamento delle sagome delle gallerie ferroviarie, proprio in vista dell’arrivo dei convogli.

E la sospensione della circolazione ferroviaria a sud di Laveno per consentire i lavori, vedrà una soluzione proprio nella bretella utilizzata anni fa per il trasporto delle merci.

«Una bretella ferroviaria provvidenziale – ha spiegato l’assessore – perché consentirà di limitare l’uso degli autobus, che comunque è indispensabile per garantire la mobilità e su cui è stato fatto il massimo sforzo da parte dell’azienda, soprattutto per quanto riguarda la formazione del personale viaggiante, appositamente istruito per manovrare su questo tracciato».

Novità, dalla prossima primavera, potrebbe arrivare sui treni per i turisti. «Si è parlato di un convoglio speciale, piuttosto veloce, con una corsa di ritorno in serata, la domenica, per consentire un rapido accesso da Milano al Lago Maggiore», ha fatto sapere Alessandra Miglio.