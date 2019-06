Il liceo Candiani attiva l’indirizzo teatrale

Arte, musica, danza, multimediale. Mancava un indirizzo.

Ed è l’ultimo “regalo” che il dirigente Andrea Monteduro ha voluto lasciare al liceo che lascerà a fine agosto.

Dal Ministero dell’Istruzione è arrivata l’autorizzazione per attivare al liceo Candiani la sperimentazione “teatrale”: « È il settimo indirizzo del liceo artistico – commenta con grande soddisfazione il preside – il liceo Candiani sarà l’unico in Italia a dare la formazione in tutti gli indirizzi figurativi e in tutte le arti performative ».

La sperimentazione sarà attivata dall’anno scolastico 2020/2021 : « Nei prossimi open day in autunno, il Candiani presenterà anche questo nuovo indirizzo. Ne saranno attivati 4 in tutta Italia. Il primo biennio sarà uguale agli altri percorsi artistici, poi il triennio sarà specifico».

Le materie di indirizzo, che rappresentano circa 16 ore, saranno dizione, recitazione, improvvisazione e storia del teatro.

Il diploma sarà quello di liceo artistico e darà la possibilità di accedere alle accademie teatrali e a tutti i percorsi universitari e post diploma che il titolo scolastico permette.