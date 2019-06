Manager e imprenditori danno lezioni di business. Ma “in relax”

Un manager e due imprenditori: sono i protagonisti del quarto appuntamento con Business in Relax e secondo incontro nell’openspace “La Nuvola” di Tradate, scelta come sede definitiva dai Giovani Imprenditori di Confcommercio provincia di Varese.

Raccontare, ascolta, condividere: il format ideato dal Gruppo guidato dal presidente Mattia Valassina sta riscuotendo successo. «Offriamo . spiega Valassina, «l’opportunità di conoscersi, fare rete, creare opportunità di business, trovare risposte, condividere e soprattutto rilassarsi prendendosi una serata per sé, bere un calice di vino e ricaricare le pile o trovare la motivazione necessaria per affrontare le difficoltà di ogni giorno».

Il “menù” della serata di giovedì 6 giugno con inizio alle 21 propone la “pillola” con protagonista Ignazio Di Lucia, vice presidente di Antrim Italia Srl. Il manager relazionerà sulla efficace gestione di una azienda. Seguirà “Il salotto degli imprenditori” con l’intervista doppia ad Anna Vajente (Fercasa a Oggiona con Santo Stefano) e ad Antonio Lacalendola (Camiceria Turri 1971).

Come sempre accade ogni primo giovedì del mese, al termine spazio alle domande: manager e imprenditori saranno a disposizione per dare risposte e soprattutto per dare consigli a chi intende intraprendere un percorso simile al loro.